Аграрии Тамбовской области собрали первый миллион тонн зерна

06.08.18 10:41

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 августа. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Тамбовской области собрали первый миллион тонн зерна при средней урожайности 35 центнеров с гектара, сообщается на сайте областного сельхозуправления.

При этом самые высокие показатели урожайности были зафиксированы в Знаменском и Сосновском районах - 42 центнера с гектара. В Мичуринском и Сампурском районах аграрии собирают более 40 центнеров зерна с гектара.

Для сева озимых культур в Тамбовской области подготовлено около 300 тыс. гектаров полей (план - 434 тыс. гектаров).

Ранее сообщалось, что хозяйства Тамбовской области в 2018 году планируют собрать 3,7 млн тонн зерна, 5 млн тонн сахарной свеклы, а картофеля и овощей - не менее уровня прошлого года.

В этом году в регионе засеяно более 1,7 млн гектаров (100,1% к уровню прошлого года).

мк со