|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.08.18 10:41
Аграрии Тамбовской области собрали первый миллион тонн зерна
6 августа. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Тамбовской области собрали первый миллион тонн зерна при средней урожайности 35 центнеров с гектара, сообщается на сайте областного сельхозуправления.
При этом самые высокие показатели урожайности были зафиксированы в Знаменском и Сосновском районах - 42 центнера с гектара. В Мичуринском и Сампурском районах аграрии собирают более 40 центнеров зерна с гектара.
Для сева озимых культур в Тамбовской области подготовлено около 300 тыс. гектаров полей (план - 434 тыс. гектаров).
Ранее сообщалось, что хозяйства Тамбовской области в 2018 году планируют собрать 3,7 млн тонн зерна, 5 млн тонн сахарной свеклы, а картофеля и овощей - не менее уровня прошлого года.
В этом году в регионе засеяно более 1,7 млн гектаров (100,1% к уровню прошлого года).
мк со
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket