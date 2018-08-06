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06.08.18 11:00
Начальник тыла МВД по КЧР, объявленный в розыск по делу о многомилионном хищении, сам явился к следователям
6 августа. Interfax-Russia.ru - Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии Мухтар Пхешхов, объявленный в федеральный розыск по уголовному делу о хищении бюджетных средств, добровольно явился в следственные органы, сообщает СК РФ по КЧР.
"Накануне вечером Пхешхов явился в следственные органы СК России по КЧР со своим адвокатом. В настоящее время он задержан и содержится в ИВС отдела МВД России по городу Черкесску", - говорится в сообщении.
Следователи намерены в ближайшее время направить в суд ходатайство о взятии его под стражу.
Как сообщалось, М.Пхешхов является фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств при покупке недвижимости для размещения подразделений УФМС РФ по региону. По данным следствия, речь идет о сумме более чем в 22 млн рублей. По делу также проходят местные жители Билял Джанибеков и Али Анчоков. Первому обвинение уже предъявлено, А.Анчоков скрылся, он объявлен в федеральный розыск.
Лл юд
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