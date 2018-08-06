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06.08.18 11:04
Кооперативный дом 1920-х годов в центре Москвы признан памятником архитектуры
Дом был построен рабочим товариществом "Трудкоопстрой" в 1927-1928 годах в Хамовниках. Трехэтажное здание включало квартиры и общественные бытовые помещения - прачечную, сушильню, гладильню. Проектировал объект немецкий архитектор Вильгельм Циммер. Он сочетал элементы североевропейской архитектуры XV-середины XVIII вв. и конструктивизма.
"Жилой дом рабочего товарищества "Трудкоопстрой" - один их первых коммунальных домов столицы и единственная сохранившаяся постройка архитектора Вильгельма Циммера в Москве. Основываясь на проектных чертежах 1927 года и на архивных фотографиях, можно говорить о том, что здание сохранило практически все свои подлинные архитектурные элементы", - отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Статус объекта культурного наследия означает, что здание нельзя сносить, а все ремонтные и реставрационные работы должны вестись под контролем и по согласованию с Мосгорнаследием.
Всего за последние семь лет объектами культурного наследия в Москве признаны 700 зданий.
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