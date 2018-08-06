ВС РФ рассмотрит дело экс-сенатора от Карелии Алиханова 19 сентября

06.08.18 11:15

© РИА Новости. Андрей Старостин

6 августа. Interfax-Russia.ru - Президиум Верховного суда РФ в сентябре рассмотрит представление о возобновлении производства по уголовному делу в отношении бизнесмена и экс-сенатора от Карелии Девлета Алиханова.

Как сообщает адвокат осужденного Михаил Шогин в соцсетях, заседание назначено на 19 сентября.

"Рассмотрение представления о возобновлении производства ввиду новых обстоятельств по уголовному делу в отношении Алиханова Девлетхана Медетхановича на заседании Президиума Верховного суда РФ назначено на 19 сентября", - приводит защита Д.Алиханова текст телеграммы от исполняющего обязанности начальника секретариата президиума ВС РФ Л.Шандра.

Как сообщалось, 24 ноября 2017 года Петрозаводский городской суд по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) приговорил Д.Алиханова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Судья постановила зачесть срок приговора нахождение под стражей с 3 февраля 2015 года. Также суд частично удовлетворил гражданский иск администрации Петрозаводска, обязав ответчика выплатить городской мэрии 8 млн рублей. 30 января 2018 года ВС Карелии оставил приговор без изменений.