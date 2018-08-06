Южный вестибюль станции московского метро "Люблино" будут закрывать на ремонт по будням до 20 августа

06.08.18 11:18

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 августа. Interfax-Russia.ru - Южный вестибюль станции метро "Люблино" изменит режим работы в будни для ремонта с 6 по 20 августа.

"С 6 августа временно изменится режим работы южного вестибюля станции "Люблино" (выход к дому №41 по улице Совхозная). По будним дням он будет закрываться для проведения ремонта в пассажирской зоне в 22:00", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-служба Московского метрополитена.

По словам собеседника агентства, для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться противоположным вестибюлем.

"Работа южного вестибюля в обычном режиме по будним дням возобновится с понедельника, 20 августа", - сказали в пресс-службе.