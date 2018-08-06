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06.08.18 11:22
Уголовное дело возбуждено после крупной аварии в Калужской области
Дело возбуждено по ч.5ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.)
Пресс-служба также уточнила, что восемь человек госпитализированы в результате столкновения. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.
ДТП с участием микроавтобуса произошло в 7:15 в субботу на 230-ом километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области.
По предварительным данным полиции, водитель легкового Ford Focus выехал на встречную полосу для обгона Volkswagen Polo. Эти две легковые машины столкнулись. Затем Ford врезался в шедший по встречной полосе микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Последним в столкнувшиеся машины врезался грузовик Foton.
Шестеро из восьми погибших являются гражданами Молдавии.
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