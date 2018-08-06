Уголовное дело возбуждено после крупной аварии в Калужской области

06.08.18 11:22

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после субботнего столкновения в Калужской области четырех автомобилей, в котором погибли восемь и пострадали восемь человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Дело возбуждено по ч.5ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.)

Пресс-служба также уточнила, что восемь человек госпитализированы в результате столкновения. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.

ДТП с участием микроавтобуса произошло в 7:15 в субботу на 230-ом километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области.

По предварительным данным полиции, водитель легкового Ford Focus выехал на встречную полосу для обгона Volkswagen Polo. Эти две легковые машины столкнулись. Затем Ford врезался в шедший по встречной полосе микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Последним в столкнувшиеся машины врезался грузовик Foton.

Шестеро из восьми погибших являются гражданами Молдавии.