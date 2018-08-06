06.08.18 12:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Компания Mail.ru Group выступает за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и "лайков" в соцсетях и декриминализацию подобных случаев, говорится в заявлении компании.

"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой", - говорится в релизе Mail.ru Group, размещенном на ее сайте.

"Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем", - отмечается в заявлении компании.

Там сказано, что в РФ десятки миллионов людей регулярно пользуются социальными сетями.

"Мы ежедневно делимся с друзьями своими мыслями, обсуждаем новости, ставим лайки, выкладываем фото и видео. Возможность обмениваться информацией - самая большая ценность социальных сетей", - заявили в компании.

Mail.Ru Group - одна из крупнейших интернет-компаний в России, ей принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир".