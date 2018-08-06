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06.08.18 13:45

Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

© РИА Новости. Валерий Мельников
6 августа. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока домашнего ареста художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила судья в понедельник.

Также апелляционная инстанция оставила до 19 сентября под домашним арестом бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум.

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной К.Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе заседания К.Серебренников обвинил следствие во лжи. По его словам, спектакль "Сон в летнюю ночь", в хищении денег на который его обвиняют, идет на сцене до сих пор.

"Следствие обвинило меня в создании преступной группы и в хищении 68 млн рублей и, наконец, в хищении 133 млн рублей. Мне кажется, что на самом деле, следствие уже ушло больше, чем 133 млн рублей. Конечно, зло должно быть наказано, вор должен сидеть в тюрьме, но я не зло, я не вор. Мы сделали проект, который хотело государство и свою работу мы сделали хорошо, лучшим образом из всех возможных", - сказал режиссёр.

Он добавил, что все обвинения абсолютно не обоснованы и рассчитаны только на то, чтобы заставить всех думать, что "если арестовали, то, значит, за дело", "нет дыма без огня".

Всего по основному делу "Седьмой студии" проходят четыре человека: К.Серебренников, экс-гендиректор организации Юрий Итин, бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) С.Апфельбаум, а также экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

Следственные действия по делу были завершены в январе 2018 года, однако ознакомление фигурантов с материалами расследования, объем которых составляет 258 томов, следствие начало в середине марта, поскольку до этого с ними знакомилась потерпевшая сторона - Минкультуры России.

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