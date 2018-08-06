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06.08.18 14:03

Серийное производство современных спутников предстоит наладить России – Рогозин

© РИА Новости. Игорь Агеенко
6 августа. Interfax-Russia.ru - России в ближайшее время потребуется серийное производство сотен космических аппаратов.

"Нам нужна, прежде всего, для себя нагрузка. Российская орбитальная группировка сегодня - это десятки космических аппаратов. Когда будем реализовывать проект "Сфера", а это 640 аппаратов, нам потребуется серийное производство сотен аппаратов", - сказал Д.Рогозин.

При этом Д.Рогозин выразил надежду на эффективное сотрудничество с АФК "Система" в этом направлении. "В Ярославле появился современный завод - это большой шаг в сторону серийного производства спутников. В рамках АФК "Система" находятся предприятия по производству микроэлектроники. Мы рассчитываем, что АФК "Система" и ее компании смогут обеспечить выполнение больших серьезных задач, в том числе таких как серийное производство современных спутников", - сказал Д.Рогозин.

Пока ярославский завод РТИ занимается, в том числе производством космических аппаратов связи, однако у него есть потенциал для изготовления спутников дистанционного зондирования Земли.

"Мы обсуждали сегодня. Здесь способны перейти на изготовление аппаратов ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли - ИФ)", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, серийное производство спутников в России позволит решить целый ряд задач для модернизации экономики страны.

"Эти аппараты станут намного дешевле (иностранных аналогов) и будут давать нашему народу и другим странам услуги связи, телевидения, интернета, навигации. Конечно же, для нашей страны они смогут решать оборонные задачи", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, "важно сделать не за государственные деньги".

"Сфера" - это возможность, не опираясь на огромные территории Росси, и для нее же - сделать стабильную высококачественную связь на всей территории страны. Речь идет о том, чтобы не тянуть линии проводов через тундру, а обеспечить за малые деньги бесперебойную высококачественную связь для всей страны", - сказал глава Роскосмоса.

Д.Рогозин также сообщил, что в России появится отдельная федеральная целевая программа по созданию ракеты сверхтяжелого класса.

"На сегодняшний день мы начали подготовку ФЦП по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - сказал он.

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