Мамонтенок Люба "вернулась" с выставки в Австралии на постоянное "место жительства" в ЯНАО

06.08.18 14:43

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 августа. Interfax-Russia.ru - Мумия ямальского мамонтенка по имени Люба вернулась после продолжительной выставки в Сиднее в музейно-выставочный комплекс им И.Шемановского (ЯНАО), сообщили агентству "Инетрфакс-Урал" в пресс-службе музея.

Планировалось, что выставка пройдет с 16 ноября 2017 года по 13 мая 2018 года, но она была продлена на 2 месяца. Ямальский мамонтенок Люба стала центральным экспонатом выставки "Мамонты: гиганты Ледникового периода".

"За десять лет, прошедших с момента находки, знаменитый мамонтенок участвовал в выставках во многих городах России, а также в Японии, США, Гонконге, Канаде, Англии, а совсем недавно вернулся из Австралии. В Сиднее выставка имела большой успех, поэтому организаторы продлили ее на два месяца и отмечали, что поток посетителей не снижался до окончания работы экспозиции", - отметил сотрудник музея.

Как сообщалось, в 2007 году в районе реки Юрибей оленевод Юрий Худи нашел хорошо сохранившиеся останки мамонтенка, которого назвали Любой. Палеонтологи утверждают, что малышка жила примерно 37,5 тыс. лет назад, а в момент гибели ей было всего три-четыре месяца.

Останки Любы перевезли в музейно-выставочный комплекс имени И.Шемановского (город Салехард), а после - в Зоологический институт РАН, где мамонтенок находился на консервации. Затем он был экспонатом передвижной выставки в США, после чего вернулся в салехардский музей.

Помимо этого, мамонтенок выставлялся в Германии, Японии, Китае, Англии, Канаде и в ряде российских городов, в том числе в Москве.

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