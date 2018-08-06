Ж/д часть моста через Керченский пролив будет на балансе Крымских железных дорог

06.08.18 14:55

© РИА Новости. Александр Полегенько

6 августа. Interfax-Russia.ru - Железнодорожная часть Крымского моста после ввода объекта в эксплуатацию станет частью инфраструктуры ФГУП "Крымские железные дороги" (Симферополь), сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы Крымской желдороги.

"Когда железнодорожный мост через Керченский пролив будет сдан в эксплуатацию, ориентировочно это конец 2019 года, объект передадут на баланс Крымской железной дороги", - сказал собеседник агентства.

Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7,1 тыс. тонн. Проект предусматривает, что пассажирские поезда смогут развивать на ж/д части моста скорость до 120 км/ч, грузовые составы - 80 км/ч, говорится в материалах информационного центра "Крымский мост".

Крымский мост, протяженность которого составила 19 км, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых автомобилей и автобусов по автодорожной части объекта открыли в середине мая 2018 года, грузовики пустят в октябре, ж/д мост будет сдан в декабре 2019 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет около 228 млрд рублей.

Автодорожная часть моста находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

Крымская желдорога основана после присоединения Крыма к России в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци", расположенных на полуострове. В декабре 2015 года предприятие передано в собственность РФ, в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), в январе 2016 года преобразовано во ФГУП "Крымская железная дорога". Протяженность желдороги на полуострове составляет более 1,3 тыс. км.