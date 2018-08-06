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06.08.18 15:22

Медведев проведет на Дальнем Востоке заседание правительственной комиссии по вопросам развития региона

© РИА Новости. Екатерина Штукина
6 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на текущей неделе проведет на Дальнем Востоке заседание правительственной комиссии по вопросам развития региона, где будут, в том числе, обсуждаться вопросы экологического туризма.

"На этой неделе у меня запланирована поездка на Дальний Восток, где я собираюсь провести заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. В том числе, будем обсуждать и тему, связанную с экологическим туризмом", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.

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