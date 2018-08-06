Концепция наследия ЧМ по футболу 2018 одобрена в кабмине

06.08.18 15:39

© РИА Новости. Григорий Соколов

6 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию наследия чемпионата мира по футболу 2018.

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что премьер "принял и подписал" концепцию.

Документ предусматривает, в частности использование стадионов по прямому назначению, некоторые стадионы будут использоваться командами для тренировок и поведения игр.

Стадион "Лужники", по словам О.Голодец, не будет использоваться конкретной командой, там будут проводиться большие спортивные соревнования.

"Двенадцать обновленных и вновь построенных стадионов будут использоваться прежде всего по их прямому назначению, десять стадионов имеют свои команды, то есть это домашние стадионы для команд; и один стадион "Фишт" - сейчас ведет переговоры, они пока не завершены, в отношении приглашения команды для тренировки на своем стадионе", - сказала О.Голодец.

При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день основной вопрос - это развитие детского футбола. "В нашей стране футболом занимается 2 млн 960 тыс. человек. К 1 сентября мы видим усиление интереса к футболу как зрительского, так и спортивного. Мы ожидаем, что как минимум в три раза увеличится число детей младшего возраста, которые придут в спортивные школы заниматься футболом", - сказала вице-премьер, заметив, что для этого и создаются условия.

В частности, по ее словам, 64 площадки, которые были построены и реконструированы в рамках подготовки к чемпионату мира, передаются в ведение спортивных школ.

В рамках концепции по всей страны будет создано 30 футбольных базисных центров для детей. "РФС сейчас обсуждает, каким образом укрепить и распространить лучшие методики для занятий спортом с детьми, для занятий футболом с детьми и каким образом найти механизм поддержания тренеров - тех, которые будут заниматься с детьми", - сказала О.Голодец.

Правительство рассчитывает, что концепция приведет к серьезному увеличению доступности для массовых занятий футболом среди детей, любительских команд, но и большой вклад будет внесен в развитие профессионального спорта.

"У нас уже есть замечательные первые результаты. С момента окончания чемпионата мира по футболу уже прошло 15 матчей в нашем российском чемпионате (на стадионах, принявших матчи ЧМ - ИФ). Совершенно неожиданно, что число зрителей превысило 400 тыс. человек. Этого никто не могу предугадать", - сказала она.

По ее словам, все клубы стали задумываться о том, как адаптировать программы по интересы той аудитории, которая появилась.

Вместе с тем вице-премьер не стала уточнять объем финансирования. "У нас есть минимальная планка, а есть более высокая. Позвольте, сегодня не отвечу на вопрос, потому что я надеюсь на более амбициозные программы", - сказала О.Голодец.