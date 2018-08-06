Новые паромы увеличат пропускную способность переправы на Сахалин более чем наполовину

06.08.18 16:39

© РИА Новости. Сергей Красноухов

6 августа. Interfax-Russia.ru - Пропускная способность переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область) после ввода новых паромов вырастет на 55%, сообщает пресс-служба Морского инженерного бюро (Санкт-Петербург), проектировавшего суда.

Каждый из двух паромов сможет одновременно взять на борт 32 вагона плюс 12 автопоездов или 39 автопоездов (если не будет вагонов на главной палубе), а кроме того 200 пассажиров.

По данным бюро, паромная переправа обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок, причем в ближайшие три года грузооборот может возрасти на 25%.

Как сообщалось, в конце июня 2017 года ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре, входит в ОСК) начало строительство двух паромов для переправы Ванино - Холмск. Срок выполнения заказа - три года. Заказчиком строительства выступает Государственная транспортная лизинговая компания.

Стоимость паромов - 9,8 млрд рублей, из них 5,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета, остальные - средства бюджета Сахалинской области.

На паромной переправе Ванино - Холмск эксплуатируются три парома, средний возраст которых составляет 29 лет. В настоящее время простой судов из-за ремонтных работ составляет 25% всего времени эксплуатации.