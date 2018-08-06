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06.08.18 16:46

Два ФОКа с бассейнами готовятся к открытию в Москве

© РИА Новости. Павел Лисицын
6 августа. Interfax-Russia.ru - Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном откроется в ближайшие месяцы на юго-востоке Москвы, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"На улице Белореченской в Люблино завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В нем будут залы для фитнеса и йоги, бассейн, кафе. Вокруг здания благоустроена территория и зеленая зона. Планируем открыть его в ближайшие месяцы", - написал градоначальник в "Твиттере".

В настоящее время строительство еще одного ФОКа с бассейном завершается на юге Москвы, сообщили в городском департаменте строительства. Объект планируется ввести в эксплуатацию в сентябре.

"Спортивный комплекс с бассейном планируется ввести в сентябре этого года на юге Москвы в районе Орехово-Борисово Южное по адресу: Шипиловский проезд, д.59, корп.1. В настоящее время завершаются фасадные и отделочные работы, благоустройство прилегающей территории", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

В пресс-службе пояснили, что ФОК займет двухэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв.м. В частности, в комплексе будет бассейн размером 11х25 м, рассчитанный на шесть дорожек.

В департаменте напомнили, что всего в этом году в Москве будет построено 13 спортивных объектов.

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