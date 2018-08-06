Число выданных в Крыму ипотечных кредитов выросло в 2,5 раза за год

06.08.18 16:53

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 августа. Interfax-Russia.ru - Число ипотечных кредитов, выданных в Крыму за первое полугодие 2018 года, в 2,5 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник пресс-служба Минстроя РФ со ссылкой на замглавы ведомства Никиту Стасишина.

"На 1 июля 2018 года ипотечных кредитов в республике выдано более чем в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого год", - говорится в релизе.

Согласно информации ЦБ РФ, общий объем ипотечных кредитов, выданных россиянам в первом полугодии, составил 1 трлн 309,4 млрд рублей, что на 69,4% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Совокупный объем портфеля ипотечных кредитов физлиц в первом полугодии 2018 года вырос на 11% - до 5 трлн 757,3 млрд рублей. Прирост портфеля во втором квартале был на 45% больше, чем в первом - рекордные 337,4 млрд рублей против 232,6 млрд рублей. Прежний максимум этого показателя был зафиксирован в четвертом квартале 2017 года - 288,6 млрд рублей, он превышен на 16,9%.

Средневзвешенная ставка по рублевым жилищным кредитам, предоставленным в июне, составила 9,48% годовых после 9,56% в мае. Таким образом, средняя ставка вновь обновив исторический минимум.