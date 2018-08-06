Авиакомпания "Победа" с конца октября возобновит рейсы из Москвы и Петербурга в Киров

06.08.18 17:31

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" в конце октября вновь начнет летать в аэропорт Кирова ("Победилово"), сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Так, на направлении Москва-Киров планируется совершать ежедневные рейсы, а по направлению Санкт-Петербург - Киров летать дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Кроме того, летом следующего года авиакомпания запустит рейсы в Сочи. Перелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью порядка 180 пассажиров.

В авиакомпании "Победа" "Интерфаксу" уточнили, что возобновление рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Киров запланировано с 29 октября.

"На настоящий момент аэропорт "Победилово" и авиакомпания "Победа" подписали слоты, сформировано расписание", - приводятся в пресс-релизе слова врио гендиректора кировского аэропорта Павла Коновалова.

По прогнозам, после возвращения "Победы" пассажиропоток по авиасообщению в регионе увеличится до 200 тыс. человек (по итогам 2017 года пассажиропоток "Победилово" составил 166,16 тыс. человек - ИФ).

В пресс-релизе сообщается, что билеты поступят в продажу уже с сентября, однако пока их точная стоимость неизвестна.

В пресс-службе кировского АО "Аэропорт Победилово" агентству уточнили, что в настоящее время регулярные рейсы на направлении Москва-Киров выполняет авиакомпания "Руслайн", рейсов из Санкт-Петербурга в Киров в расписании нет. Ранее также на этих двух направления работала авиакомпания "Саратовские авиалинии" (Росавиация 30 мая аннулировала сертификат эксплуатанта этой авиакомпании - ИФ). Авиакомпания "Победа" до прекращения работы в кировском аэропорту выполняла регулярные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Сочи в летний сезон.