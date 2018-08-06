|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.08.18 17:38
Три грузовика и четыре легковых машины столкнулись на Кубани, два человека погибли
"Автомобильная авария произошла на 122-м км автодороги "Краснодар - Кропоткин" около 14:00 мск", сказал сотрудник пресс-службы.
Аварию, по данным полиции, спровоцировал легковой автомобиль Nissan, который столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Hyundai. После чего Hyundai отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.
От столкновения грузовик Volvo потерял управление и столкнулся с "автопоездом" Scania, который съехал с дороги и опрокинулся.
Volvo при этом продолжал неуправляемое движение, столкнулся с еще одним грузовым автомобилем MAN и перевернулся на легковые автомобили ВАЗ и "Лада".
В результате, от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир ВАЗ, пострадали - водитель грузовика Volvo, водитель Hyundai и два пассажира, один из которых - ребенок 2011 года рождения.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket