Три грузовика и четыре легковых машины столкнулись на Кубани, два человека погибли

06.08.18 17:38

© РИА Новости. Виталий Белоусов

6 августа. Interfax-Russia.ru - Два человека погибли, еще трое получили травмы в ДТП с участием трех грузовых и четырех легковых автомобилей в Краснодарском крае в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Автомобильная авария произошла на 122-м км автодороги "Краснодар - Кропоткин" около 14:00 мск", сказал сотрудник пресс-службы.

Аварию, по данным полиции, спровоцировал легковой автомобиль Nissan, который столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Hyundai. После чего Hyundai отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

От столкновения грузовик Volvo потерял управление и столкнулся с "автопоездом" Scania, который съехал с дороги и опрокинулся.

Volvo при этом продолжал неуправляемое движение, столкнулся с еще одним грузовым автомобилем MAN и перевернулся на легковые автомобили ВАЗ и "Лада".

В результате, от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир ВАЗ, пострадали - водитель грузовика Volvo, водитель Hyundai и два пассажира, один из которых - ребенок 2011 года рождения.