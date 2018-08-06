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06.08.18 17:44
Пять кандидатов поборются за пост губернатора Владимирской области
Успешно процедуру регистрации прошли представитель "Единой России" губернатор Светлана Орлова, выдвиженец "Коммунистической партии социальной справедливости" Иван Алтухов, Сергей Бирюков ("Справедливая Россия"), Владимир Сипягин (ЛДПР) и Сергей Глумов ("Патриоты России").
Кандидату от КПРФ Максиму Шевченко, который не смог преодолеть "муниципальный фильтр", отказано в регистрации. Еще два кандидата - Александр Леонтьев от партии "Народ против коррупции" и Олей Павлецов от "Гражданской инициативы" отказались от участия в выборах на стадии сбора подписей.
Выборы главы региона состоятся в единый день голосования 9 сентября.
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