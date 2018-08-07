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Поисковики в Хабаровском крае нашли останки погибших в знаменитом столкновении двух самолетов в 1938 году

© РИА Новости. Саид Царнаев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Участники приморского отряда "Авипоиск" обнаружили в Хабаровском крае останки погибших в авиакатастрофе в конце 30-х годов прошлого века.

" Это, наверное, одна из самых известных катастроф конца 1930-х годов. В пойме реки Амгунь 4 октября 1938 года столкнулись в воздухе тяжелый бомбардировщик ТБ-3РН, на борту которого находилось около 15 человек, в том числе и командир корабля - командующий Военно-воздушными силами 2-й Отдельной Краснознамённой армии комдив Яков Васильевич Сорокин, и транспортник Douglas DC-3, в котором находились журналисты и Герой Советского Союза Александр Бряндинский", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во вторник командир отряда Ярослав Ливанский.

После столкновения самолета упали в тайгу на расстоянии 320 м друг от друга и загорелись. Экипажи погибли при выполнении задач по спасению женского экипажа самолета "Родина", совершившего вынужденную посадку в районе села Дуки. Я.Сорокин должен был выбрать площадку для десантирования спасателей.

Поисковики за три дня полевых работ в районе села им.Полины Осипенко на месте гибели самолета ТБ-3 собрали 204 костных фрагмента членов экипажа, а также множество пряжек от парашютных систем, пуговицы, летные очки, наушники шлемофонов, штурманское оборудование, а также орден "Знак Почета".

По словам поисковиков, орден лежал вместе с останками одного из членов экипажа, которого подняли в районе расположения носовой части бомбардировщика. По информации о награждениях, такой орден был у командующего ВВС 2-й ОКА Я. Сорокина.

Поисковики отмечают, что если информация о том, что в экипаже был только один обладатель этой награды, подтвердится, значит, останки знаменитого летчика не были захоронены в Комсомольске, как раньше считалось. Найденные останки погибших могут быть захоронены в Комсомольске-на-Амуре.

На месте падения "Дугласа" " поисковики предполагают провести работы в следующем году.

вп см

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