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07.08.18 03:49
Свыше 400 человек эвакуировано из гостиницы в Петербурге из-за пожара
7 августа. Interfax-Russia.ru - Пожар произошел в ночь на вторник в гостинице в Центральном районе Петербурга, огонь локализован, сообщает региональное ГУ МЧС России.
"На минус втором этаже семиэтажного здания гостиницы в электрощитовой происходило горение на площади 5 кв.метров. Эвакуировано постояльцев и персонала 411 человек", - говорится в сообщении.
В 3:11 пожар был локализован, ранг пожара снижен до первого номера.
"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - отмечается в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС семь единиц техники и 31 человек.
жг
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