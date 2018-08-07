Сухие грозы стали причиной новых лесных пожаров на севере Иркутской области

07.08.18 05:29

© РИА Новости. Михаил Миронов

7 августа. Interfax-Russia.ru - По данным на утро вторника в Иркутской области действует 10 природных пожаров на общей площади более 10 тыс. га, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За минувшие сутки на землях лесного фонда было зарегистрировано 11 пожаров, 10 из них возникли из-за сухих гроз в зоне космического мониторинга в Катангском районе. Общая площадь этих возгораний на утро 7 августа составляла 10 тыс. 715 га", - говорится в сообщении.

Один пожар площадью 0,2 га был ликвидирован на территории Нижнеилимского района.

Ранее сообщалось, что 1 августа сильные дожди потушили последний крупный лесной пожар площадью 1,2 тыс. га в зоне космомониторинга на севере региона, возникший 14 июля из-за сухих гроз. Тушение его не велось из-за крайней удаленности и отсутствия угроз для поселений.

Других очагов горения в лесах региона не регистрировалось.

Ек жг