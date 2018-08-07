Власти Алтайского края подготовили к началу учебного года школу, о закрытии которой сообщили во время "прямой линии"

07.08.18 06:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 августа. Interfax-Russia.ru - Более 35 детей будут обучаться в школе села Старая Суртайка Алтайского края, жители которой пожаловались на ее планирующееся закрытие в ходе "прямой линии" с президентом РФ, сообщает во вторник пресс-центр правительства региона.

"В новом учебном году в Старосуртайской школе будут учиться 36 детей. Выполнена задача по укомплектованию школы педагогическими кадрами. В школу приедут специалисты. Власти района готовы предоставить социальное жилье в селе Быстрянка. Успешно решена и задача подвоза учащихся из сел Мост-Иша и Новая Суртайка. На занятия дети будут ездить на новом автобусе, который выделен Красногорскому району по госпрограмме развития образования в крае", - говорится в сообщении.

Специалисты восстановили ограждение территории школы, в здании отремонтировали систему вентиляции, установили пластиковые окна. Идет ремонт спортивного зала, системы электроснабжения, в здании меняют кровлю, ведут внутреннюю отделку помещений. Из краевого бюджета на проведение работ выделено более 3 млн рублей. Порядка 250 тыс. рублей выделено и из районного бюджета - на приобретение учебников.

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко проинспектировал работы в школе и встретился с жительницами села, которые обратились к президенту во время "прямой линии" - они выразили благодарность за проведенные в школе работы.

"Решений по школе было несколько. Первое - в полном объеме закрыть потребность в кадрах. Все 12 преподавателей, которые здесь должны работать, набраны. С 1 сентября они начнут работать. Вторая задача - провести ремонт в школе. Она большая, рассчитана более чем на 100 человек. Но в этом году будут учиться только 36. Третья задача - организация подвоза 21 ребенка из сел Новая Суртайка и Мост-Иша. Краевые власти приобрели новый автобус", - цитирует пресс-центр слова В.Томенко.

Как сообщалось, в ходе "прямой линии" с президентом РФ жители алтайского села, в котором проживают 400 человек, обратились с просьбой не допустить закрытия малокомплектной школы.

В свою очередь врио губернатора региона Виктор Томенко в эфире заявил, что школа является филиалом, и есть вопросы по ее укомплектованию, однако планов закрыть ее нет.

Автор вопроса, жительница села Алена Регер, сообщила, что в школе почти 20 лет не было ремонта. Если школа будет закрыта, многим жителям придется уехать из села.

нт см