Самолет "Москва-Нижневартовск" вынужденно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

07.08.18 08:14

© РИА Новости. Максим Блинов

7 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажирский самолет в ночь на вторник совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте.

"Рейс сообщением Москва (Шереметьево) - Нижневартовск, Airbus, совершил посадку на аэродром города Перми в 3:00 (1:00 мск) в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров данного воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

По его словам, плохо стало 46-летнему жителю Мурманской области, у него был диагноз - почечные колики. Мужчина госпитализирован.

"В 4:20 по местному времени (2:20 мск) самолет полетел дальше", - добавили в пресс-службе.

На борту было 130 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.