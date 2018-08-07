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07.08.18 08:14
Самолет "Москва-Нижневартовск" вынужденно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира
7 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажирский самолет в ночь на вторник совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте.
"Рейс сообщением Москва (Шереметьево) - Нижневартовск, Airbus, совершил посадку на аэродром города Перми в 3:00 (1:00 мск) в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров данного воздушного судна", - сказал собеседник агентства.
По его словам, плохо стало 46-летнему жителю Мурманской области, у него был диагноз - почечные колики. Мужчина госпитализирован.
"В 4:20 по местному времени (2:20 мск) самолет полетел дальше", - добавили в пресс-службе.
На борту было 130 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.
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