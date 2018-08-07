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07.08.18 08:20
Медведь убил охотника в Иркутской области
7 августа. Interfax-Russia.ru - Полиция проводит проверку по факту гибели жителя Усть-Кутского района Иркутской области после нападения медведя, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.
"Тело 64-летнего мужчины с рваными ранами, нанесенными крупным хищником, было обнаружено вечером 5 августа в его автомобиле "Нива" в лесном массиве в 12 км от поселка Ния, жителем которого он являлся", - сообщил сотрудник пресс-службы.
По данным полиции, мужчина отправился на охоту в конце прошлой недели. Тело обнаружили его односельчане, организовавшие поиски, когда он не вернулся домой в условленный срок.
"Предположительно, охотник подвергся нападению медведя, от которого сумел отбиться и спрятаться в своем автомобиле. Возможно, он пытался доехать до населенного пункта, однако умер от ран и потери крови", - сказал сотрудник пресс-службы.
Местное электронное СМИ "Усть-Кут 24" сообщает, что погибший в одиночку охотился на медведя, ранил его, но не смог убить, и поэтому подвергся нападению зверя.
Ек юд
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