Десять человек в Якутии госпитализированы с отравлением

07.08.18 08:34

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 августа. Interfax-Russia.ru - Десять жителей двух населенных пунктов Усть-Алданского района были госпитализированы с признаками отравления, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Министерства здравоохранения Якутии.

Среди заболевших есть дети.

"Троих детей доставили в Усть-Алданскую ЦРБ. Остальные - взрослые, их госпитализировали в Соттинскую больницу. Для них организовали специальные инфекционные койки", - сообщили в Минздраве.

Пациенты связывают отравление с употреблением в пищу консервной продукции.

"На данный момент состояние заболевших стабильно хорошее, все идут на поправку. Никаких поводов для опасений нет. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется", - отметили в пресс-службе ведомства.

По данному инциденту прокуратура совместно со специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора проводит проверку.

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