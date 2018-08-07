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07.08.18 08:40
Найденный поисковиками крупный арсенал времен ВОВ уничтожен в Тульской области
7 августа. Interfax-Russia.ru - Службы МЧС Тульской области обезвредили около 140 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
"Подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы обезврежено 136 минометных мин калибром 50 мм, одна минометная мина калибром 82 мм, две гранаты "Ф-1" времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Арсенал был обнаружен поисковыми отрядами в деревне Нижние Ростоки Арсеневского района.
На территории Тульской области в октябре-декабре 1941 года шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками
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