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07.08.18 08:44
Три человека погибли в автоаварии в Оренбуржье, еще двое госпитализированы
7 августа. Interfax-Russia.ru - Легковой и грозовой автомобиль столкнулись в Оренбургской области, есть жертвы и пострадавшие.
Региональное УМВД сообщает во вторник, что ДТП произошло на 196-м км трассы М5 "Урал".
Водитель автомобиля "Киа Рио" не справился с управлением, из-за чего произошло столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем "КАМАЗ".
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Киа" и два пассажира скончались на месте происшествия. Еще два пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Нт юд
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