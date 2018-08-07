Погибших в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похоронят в Москве во вторник

07.08.18 09:22

© РИА Новости. Евгения Новоженина

7 августа. Interfax-Russia.ru - Похороны погибших в Центральноафриканской республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко состоятся в Москве во вторник.

Как сообщил "Интерфаксу" коллега О.Джемаля Максим Шевченко, 7 августа в 13:00-14:00 в Соборной мечети будет прощальная молитва и гражданская панихида, похороны журналиста пройдут в тот же день на Хованском кладбище.

По информации режиссера Павла Костомарова, похороны А.Расторгуева также состоятся 7 августа.

"Воля родственников Саши Расторгуева. Саша упокоится в Москве во вторник 7 августа", - сообщил П.Костомаров в своем "Фейсбуке".

Отпевание А.Расторгуева начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Прощание с К.Радченко пройдет в 11:00 в морге по адресу: Тарный проезд, дом 3, после чего он будет похоронен на Булатниковском кладбище.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты О.Джемаль, А.Расторгуев и К.Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

3 августа тела убитых были направлены самолётом из столицы ЦАР Банги через Париж в Москву.

5 августа тела российских журналистов были доставлены на родину и направлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения причин гибели.

О.Джемалю был 51 год, А.Расторгуеву - 47 лет, К.Радченко - 33 года.