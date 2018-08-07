РФ готова восстановить дипотношения с Грузией - Медведев

07.08.18 09:33

© РИА Новости. Екатерина Штукина

7 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев не считает, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии навсегда закрыло путь к нормализации отношений РФ и Грузии.

"Я думаю, что это тоже не является проблемой, которая навсегда предопределила характер отношений между Россией и Грузией. Я напомню - там сейчас другое правительство. И если говорить о карьере Саакашвили, то она, по всей вероятности, в Грузии завершена, что, мне кажется, очень хорошо для самой Грузии. С новым руководством (безотносительно даже к тому, как их фамилии, какова их партийная принадлежность) мы готовы выстраивать отношения", - сказал Д.Медведев в интервью газете "Коммерсант", приуроченном к десятилетию грузино-югоосетинского конфликта.

Глава правительства подчеркнул: "Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали. Если грузинские коллеги будут готовы к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем".

Премьер отметил, что "за последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать".

"В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси", - подчеркнул он.

По словам премьер-министра РФ, грузино-югоосетинский конфликт не был неизбежен, это результат аморального и преступного поведения Михаила Саакашвили, занимавшего тогда пост президента Грузии.

"Нет, никакой неизбежности не было. И мои оценки остаются прежними: если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было", - заявил Д.Медведев, занимавший в 2008 году президентский пост.

Глава правительства отмечает, что "до 2008 года удавалось балансировать все негативные процессы, выступления, проявления насилия даже, которое вспыхивало спорадически (между официальным Тбилиси с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией - с другой - ИФ)".

"В 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зеленый свет агрессии и произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективном выбором Саакашвили и его окружения", - сказал Д.Медведев.

Премьер отмечает, что высокая степень напряженности между отдельными составными частями на тот период Грузинской Советской Социалистической Республики ощущались даже до 1991 года.

Д.Медведев вспоминает, что "в 1990 году впервые в жизни приехал на территорию Абхазии - тогда, соответственно, в составе Грузии". "И во время разговоров с обычными людьми в каких-то ресторанчиках, еще где-то я почувствовал, что у них очень сложные отношения к тем процессам, которые в республики уже к тому времени набирали обороты, и к представителям близких этносов. То есть напряжение уже тогда чувствовалось на бытовом уровне. Это было для меня довольно непривычно, потому что еще ни в Москве, ни в Ленинграде это никак не ощущалось, никаких признаков этого не было", - говорит он.

Поэтому, по убеждению главы правительства, "корень проблем, конечно, заключается в том, что было в 1990-е годы, в тех решениях, которые принимало в 1990-е годы власть в Тбилиси и которые не были приняты ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, вследствие этого возник конфликт, были введены миротворцы".

Россия в 2008 году в ходе операции "по принуждению Грузии к миру" не ставила цель разгромить эту страну или казнить ее президента Михаила Саакашвили, задача состояла в том, чтобы успокоить ситуацию и сохранить отношения с Западом, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, он объяснил, почему российские танки остановились тогда в нескольких десятках километров от Тбилиси и вернулись на родину.

"Потому что цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок и предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия", - сказал Д.Медведев.

По его словам, "в конечном счете это дало нам возможность успокоить ситуацию не только в Грузии, Осетии и Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским Союзом и другими станами".

Он напомнил, что "в тот период, несмотря на довольно жесткую реакцию, в конечном счете мы достаточно быстро смогли договориться, а результатом работы комиссии Хайди Тальявини (международная комиссия, которая должна была подготовить доклад о причинах конфликта Грузии и России в августе 2008 года - ИФ). Была констатация того, что военный удар был нанесен грузинской стороной, и они начали агрессию".

Премьер признал, что "были, конечно, определенные суждения и в наш адрес - по поводу пропорциональности использования силы и так далее, но это уже оценочные суждения". "Самое главное - был сделан вывод, что агрессию начала Грузия. И этого уже из истории не вычеркнуть", - сказал он.

При этом Д.Медведев подчеркнул, что "не считал правильным этот градус, что называется, противостояния поддерживать". " Именно поэтому как Верховным главнокомандующим было принято решение развернуть войска и вернуть их в нашу страну", - пояснил он.

На замечание о том, что отношения России и Запада тогда на удивление быстро нормализовались, Д.Медведев заметил: "Да, у меня даже с Джорджем Бушем сразу после этого были совершенно нормальные отношения".

"Мы с ним встречались как раз в конце 2008 года. Он во время нашего последнего разговора (тогда мировой кризис начался, вся наша беседа основном касалась экономики) даже не упомянул ситуацию в Грузии и проблемы Южной Осетии и Абхазии", - вспоминает глава правительства.

Он также подчеркнул, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году было единственно правильным решением для России.