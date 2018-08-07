ФСБ просит Верховный суд признать законным предоставление ключей шифрования Telegram

07.08.18 09:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

7 августа. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба безопасности России просит Верховный суд РФ отказать в удовлетворении апелляционной жалобы юристов мессенджера Telegram и признать законным приказ ведомства о предоставлении ему ключей для расшифровки сообщений пользователей.

"Ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не составляют охраняемой Конституцией и законами тайны переписки, следует из поданных в Верховный суд РФ возражений ФСБ на апелляционную жалобу компании Telegram Messenger LLP. Тезис о необходимости распространения защиты права на тайну переписки не только на сами электронные сообщения, но и на информацию, необходимую для их декодирования это субъективное и голословное суждение частного лица, настаивает в документе представитель ФСБ Юлия Костина", - сообщает руководитель международной группы "Агора", чьи юристы представляют интересы мессенджера.

Заседание Верховном суде России пройдёт 9 августа в 11:30.

В апелляции юристы Telegram указывают, что ФСБ фактически пытается ввести внесудебный способ контроля за перепиской граждан. "Получение материала для декодирования сообщений позволило бы ФСБ осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram, а не только лишь при производстве по уголовным делам на основании судебного решения",- отмечают они.