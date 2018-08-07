Не приняли решение: Лондон еще не готов заявить о подозреваемых по "делу Скрипалей"
  
Крушение вертолета: оперативно-следственная группа еще работает на месте происшествия с Ми-8
   
Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03
 
Главные события
07.08.18 09:35

Крупный спорткомплекс для проведения всероссийских соревнований открылся в Тульской области

© РИА Новости. Александр Вильф

7 августа. Interfax-Russia.ru - В Веневском районе Тульской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), в котором предусматривается занятия школьников, работа секций и проведение соревнований всероссийского и международного уровня, сообщает пресс-служба облправительства.

"Для ФОКа подобран инженерно-технический и тренерский персонал, и в ближайшее время там начнут проводить занятия для местных жителей. 11 августа в рамках Дня физкультурника в комплексе и на прилегающей территории состоится большой спортивный праздник", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора области Сергея Егорова.

ФОК передан областному центру спортивной подготовки.

Строительство спорткомплекса началось в 2013 году госпрограмме "Развитие физкультуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области". Общий объем финансирования составил 326 млн рублей.

В спорткомплексе обустроен универсальный спортзал для игровых видов спорта, расположены два бассейна по 25 метров, душевые и раздевалки для команд. Трибуны рассчитаны почти на 560 человек. В первой половине дня здесь планируется проводить занятия для школьников, в выходные дни и в вечернее время - работа секций и организация соревнований.

Чег юд

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.08.18 16:44
Завершилось строительство канатной дороги в Лужниках
.
  07.08.18 16:10
По итогам года в Москве планируется сдать 24 новых станции метро
.
  07.08.18 12:23
Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в Москве
.
  07.08.18 11:06
Первые электробусы и зарядные станции поступят в Москву в ближайшие дни для проведения тестов
.
  07.08.18 10:54
Фонд реновации одобрил 55 заявлений на докупку площадей
.
  07.08.18 09:22
Погибших в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похоронят в Москве во вторник
.
  06.08.18 16:46
Два ФОКа с бассейнами готовятся к открытию в Москве
.
  06.08.18 15:51
Суд не удовлетворил иск частной компании к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram
.
  06.08.18 15:17
Колокольные звоны Древней Руси прозвучат на фестивале "Русское поле" в Коломенском
.
  06.08.18 13:45
Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket