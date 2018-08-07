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07.08.18 09:35
Крупный спорткомплекс для проведения всероссийских соревнований открылся в Тульской области
7 августа. Interfax-Russia.ru - В Веневском районе Тульской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), в котором предусматривается занятия школьников, работа секций и проведение соревнований всероссийского и международного уровня, сообщает пресс-служба облправительства.
"Для ФОКа подобран инженерно-технический и тренерский персонал, и в ближайшее время там начнут проводить занятия для местных жителей. 11 августа в рамках Дня физкультурника в комплексе и на прилегающей территории состоится большой спортивный праздник", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора области Сергея Егорова.
ФОК передан областному центру спортивной подготовки.
Строительство спорткомплекса началось в 2013 году госпрограмме "Развитие физкультуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области". Общий объем финансирования составил 326 млн рублей.
В спорткомплексе обустроен универсальный спортзал для игровых видов спорта, расположены два бассейна по 25 метров, душевые и раздевалки для команд. Трибуны рассчитаны почти на 560 человек. В первой половине дня здесь планируется проводить занятия для школьников, в выходные дни и в вечернее время - работа секций и организация соревнований.
Чег юд
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