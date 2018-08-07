Речной вокзал горит в иркутском Усть-Куте, пожар локализован

07.08.18 09:51

© РИА Новости. Григорий Сысоев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Здание речного вокзала загорелось во вторник в городе Усть-Кут Иркутской области на реке Лена, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Информация о пожаре поступила в 13:47 по местному времени, в 14:36 огонь был локализован на площади 200 кв. метров. Горит второй этаж и кровля здания речного вокзала", - сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Андрей Шутов.

По его словам, погибших и пострадавших нет.

В тушении задействовано от МЧС пять единиц техники и 15 человек.

Ек юд