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07.08.18 09:51
Речной вокзал горит в иркутском Усть-Куте, пожар локализован
7 августа. Interfax-Russia.ru - Здание речного вокзала загорелось во вторник в городе Усть-Кут Иркутской области на реке Лена, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"Информация о пожаре поступила в 13:47 по местному времени, в 14:36 огонь был локализован на площади 200 кв. метров. Горит второй этаж и кровля здания речного вокзала", - сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Андрей Шутов.
По его словам, погибших и пострадавших нет.
В тушении задействовано от МЧС пять единиц техники и 15 человек.
Ек юд
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