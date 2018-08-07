Объем ипотечного кредитования в Ростовской области в I полугодии вырос в 1,7 раза

07.08.18 10:17

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 августа. Interfax-Russia.ru - Объем ипотечного кредитования в Ростовской области в январе-июне 2018 года составил 27,3 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" заместитель губернатора региона Сергей Сидаш.

Как сообщалось ранее, в I полугодии прошлого года объем ипотечного кредитования составил 16,1 млрд рублей. Таким образом, в январе-июне текущего года данный показатель вырос в 1,7 раза.

По словам С.Сидаша, жители региона в текущем году получили 15,26 тыс. кредитов (в I полугодии прошлого года - 9,791 тыс. кредитов).

"Средняя ставка по ипотечному кредиту составила 9,65%. Сохраняется тенденция по снижению процентной ставки: в апреле 2018 года средняя ставка по ипотечному кредиту составила 9,7%, в мае - 9,68%, в 2017 году - 10,6%", - сказал С.Сидаш.

Значительный вклад в развитие системы ипотечного кредитования в регионе, по его словам, внесла программа по предоставлению господдержки в приобретении жилья - "Народная ипотека".

Согласно условиям программы, для получения средств соискателю необходимо открыть на 4-6 лет банковский накопительный вклад с ежемесячным пополнением не менее чем на 3 и не более чем на 10 тыс. рублей. На этот же счет будет начисляться ежемесячная бюджетная субсидия в размере 30% от суммы внесенных средств по договору вклада. По окончании срока накопления участник проекта оформляет ипотечный кредит сроком на 6-9 лет с процентной ставкой 6-7% годовых.

иф со