Турпоток в Крым вырос за 7 месяцев на 26%, до 3,6 млн человек

07.08.18 10:41

© РИА Новости. Александр Полегенько

7 августа. Interfax-Russia.ru - Порядка 3,6 млн туристов посетили Крым в январе-июле нынешнего года, это на 26% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает министерство курортов и туризма региона во вторник.

По данным ведомства, 30% курортников добрались в Крым самолетами, 45% прибыли по мосту через Керченский пролив, 13% воспользовались паромной переправой, еще 12% приехали на автомобилях через государственную границу России с Украиной на севере полуострова.

"Средняя загрузка работающих средств размещения по состоянию на 1 августа - 74,4%. В ряде туристских регионов Крыма она составляет 85% и более: Феодосийский регион (95%), Судакский регион (91%), Большая Евпатория (86%), Большая Алушта (85%)", - говорится в материалах министерства.

Как сообщалось, Ростуризм рассчитывает, что в 2018 году Крым примет около 6,5 млн отдыхающих. Заметный рост турпотока ожидается на фоне развития транспортной инфраструктуры региона: в середине апреля 2018 года начал операционную деятельность новый терминал аэропорта "Симферополь", во второй половине мая запущено движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, который соединил полуостров с материковой частью России.

Турпоток в Крым в 2017 году сократился, по данным властей региона, на 3% - до 5,4 млн человек на фоне открытия Турции и холодной погоды на полуострове в начале курортного сезона.