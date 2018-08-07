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Первые электробусы и зарядные станции поступят в Москву в ближайшие дни для проведения тестов

© РИА Новости. Владимир Песня
7 августа. Interfax-Russia.ru - Первые электробусы поступят в Москву в ближайшие дни и будут работать в тестовом режиме, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Работы ведутся по графику - первые два электробуса и зарядные станции поступят в Москву в ближайшие дни и будут работать в тестовом режиме, а в сентябре новый транспорт уже выйдет на линию. За это время мы сможем оценить качество электробусов и при необходимости дать рекомендации производителю", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по транспортным вопросам Максима Ликусутова.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, сотрудники департамента транспорта и Мосгортранса побывали на заводах КаМАЗ и Группы ГАЗ, где ведется производство московских электробусов.

"Во время технического визита делегация ознакомилась с ходом работ: экспертам показали процесс сборки самого инновационного в России транспорта для пассажиров, окраску кузова и установку оборудования", - сказал собеседник агентства.

В департаменте также сообщили, что ещё один лот на 100 электробусов планируется разыграть в декабре.

По итогам двух аукционов на поставку электробусов в Москву победителями признаны российские автопроизводители КамАЗ и Группа ГАЗ. ГУП "Мосгортранс" заключило с каждым из них контракт на поставку 100 электробусов и установку в общей сложности 62 ультрабыстрых зарядных станций. Кроме того, с производителями заключен 15-летний сервисный контракт, согласно которому поставщик должен будет в течение всего этого срока обеспечивать функциональность подвижного состава и зарядных станций, неся полную финансовую ответственность.

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