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07.08.18 11:21

Жилой квартал площадью 100 тыс.кв.м построят в Московском районе Петербурга

© РИА Новости. Евгений Биятов
7 августа. Interfax-Russia.ru - Новый жилой квартал площадью более 100 тыс.кв.м будет построен в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба группы "Эталон" (девелопер проекта).

Сообщается, что группа приобрела права на земельный участок, предназначенный для жилищного строительства.

"Планируемая реализуемая площадь нового проекта составит более 100 тыс. кв. м, включая жилую площадь, коммерческие помещения и паркинг. Поскольку основная часть разрешительной документации уже получена, компания планирует приступить к строительству и запустить продажи в начале 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи комплекса располагаются объекты коммерческой, социальной и транспортной инфраструктуры.

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