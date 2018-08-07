Дожди с грозой, градом и ветром ожидаются на Ставрополье

07.08.18 11:26

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

7 августа. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае в связи с возможными ливнями, грозой и градом, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, вечером и до конца суток 8 августа, а также 9 августа местами по краю ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с", - говорится в предупреждении.

В Гидрометцентре края агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что в ночь на вторник осадков в регионе не было, максимальная температура воздуха зафиксирована в Кисловодске - 37 градусов выше нуля. Во вторник на Ставрополье также ожидается до 40 градусов тепла.

В связи с надвигающимися ливнями краевой главк МЧС предупреждает о возможных подтоплениях, авариях на линиях электропередачи, росте количества ДТП на дорогах, повреждениях крыш и рекламных щитов, падениях деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Амб юд