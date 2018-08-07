Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
  
Выплатить готов: "Ингосстрах" назвал условие для компенсации убытков клиентам "Натали-Турс"
   
Крушение вертолета: оперативно-следственная группа еще работает на месте происшествия с Ми-8
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03
 
Главные события
07.08.18 11:53

Руководители стройкомпании в ЯНАО стали фигурантами уголовного дела за обман дольщиков на 12 млн рублей

© РИА Новости. Александр Вильф
7 августа. Interfax-Russia.ru - Следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску в ЯНАО после вмешательства прокуратуры возбудил уголовное дело в отношении руководства строительной компании по факту мошенничества в отношении дольщиков, сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник.

Установлено, что строительная организация привлекла для участия в строительстве многоквартирного жилого дома в Ноябрьске 12 млн рублей граждан. При этом застройщик принял на себя обязательства по передаче им жилья до октября 2017 года, но обязательства перед дольщиками не исполнил: жилой дом не построен и в эксплуатацию не введен, строительство объекта в настоящее время не ведется.

Между тем, должностные лица ОМВД России по Ноябрьску, несмотря на наличие признаков преступления, отказались возбуждать уголовное дело. Незаконное постановление было отменено только после вмешательства прокуратуры.

По требованию прокурора полиция возбудила уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры округа.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.08.18 16:44
Завершилось строительство канатной дороги в Лужниках
.
  07.08.18 16:10
По итогам года в Москве планируется сдать 24 новых станции метро
.
  07.08.18 12:23
Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в Москве
.
  07.08.18 11:06
Первые электробусы и зарядные станции поступят в Москву в ближайшие дни для проведения тестов
.
  07.08.18 10:54
Фонд реновации одобрил 55 заявлений на докупку площадей
.
  07.08.18 09:22
Погибших в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похоронят в Москве во вторник
.
  06.08.18 16:46
Два ФОКа с бассейнами готовятся к открытию в Москве
.
  06.08.18 15:51
Суд не удовлетворил иск частной компании к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram
.
  06.08.18 15:17
Колокольные звоны Древней Руси прозвучат на фестивале "Русское поле" в Коломенском
.
  06.08.18 13:45
Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом
.
  06.08.18 11:18
Южный вестибюль станции московского метро "Люблино" будут закрывать на ремонт по будням до 20 августа


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket