Руководители стройкомпании в ЯНАО стали фигурантами уголовного дела за обман дольщиков на 12 млн рублей

07.08.18 11:53

© РИА Новости. Александр Вильф

7 августа. Interfax-Russia.ru - Следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску в ЯНАО после вмешательства прокуратуры возбудил уголовное дело в отношении руководства строительной компании по факту мошенничества в отношении дольщиков, сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник.

Установлено, что строительная организация привлекла для участия в строительстве многоквартирного жилого дома в Ноябрьске 12 млн рублей граждан. При этом застройщик принял на себя обязательства по передаче им жилья до октября 2017 года, но обязательства перед дольщиками не исполнил: жилой дом не построен и в эксплуатацию не введен, строительство объекта в настоящее время не ведется.

Между тем, должностные лица ОМВД России по Ноябрьску, несмотря на наличие признаков преступления, отказались возбуждать уголовное дело. Незаконное постановление было отменено только после вмешательства прокуратуры.

По требованию прокурора полиция возбудила уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры округа.