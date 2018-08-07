Уникальное озеро пострадало от строительных работ в Курганской области

07.08.18 12:01

© РИА Новости. Алексей Даничев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Курганский природоохранный прокурор через суд добивается ликвидации искусственного обустройства берега озера, являющегося памятником природы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что житель города Щучье Курганской области без разрешения начал укладку железобетонных плит на дно и отсыпку грунтом берега озера "Горькое-Виктория". Однако на особо охраняемых природных территориях деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных объектов, запрещена.

Озеро "Горькое-Виктория" признано лечебно-оздоровительным, известно уникальной лечебной иловой грязью, минеральной водой и рапой. В границах озера расположен детский санаторий. Месторождение лечебной грязи водоема относится к участкам недр федерального значения.

В результате самовольного строительства экологии Щучанского района причинен ущерб в размере более 4 млн рублей.

В этой связи курганский природоохранный прокурор направил в суд заявление обязать ликвидировать самовольную постройку и возместить причиненный ущерб.

В полицию направлены материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки действиям организатора строительства по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

В надзорном ведомстве ситуация поставлена на контроль.