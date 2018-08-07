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07.08.18 12:50

Жена бандита Сергея Цапка заплатит более 30 млн рублей по искам потерпевших

© РИА Новости. Владимир Трефилов
7 августа. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы планируют взыскать оставшиеся около 31 млн рублей с имущества умершего Сергея Цапка по искам семи потерпевших по уголовному делу банды из станицы Кущевская, сообщил журналистам во вторник главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.

"Остаток задолженности, подлежащей взысканию по сводному исполнительному производству в отношении наследуемого имущества С.Цапка, составляет 30 млн 897 тыс. 268,5 рублей", - сказал А.Кумиров.

"В настоящее время возобновлено судебное разбирательство в Октябрьском районном суде Краснодара по обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете Анжелы-Марии Цапок (гражданской жены С.Цапка - ИФ)", - отметил главный судебный пристав Кубани.

По его словам, очередное судебное заседание назначено на 16 августа 2018 года. "Велика вероятность удовлетворения заявления судебного пристава-исполнителя", - добавил А.Кумиров.

Решением Кущевского районного суда от 21 сентября 2015 года удовлетворен иск Светланы Сребной, Владимира Сребного, Джалиля Аметова, Андрея Касьян, Людмилы Касьян, Виктории Костюк, Сергея Костюк о взыскании в их пользу с осужденных участников банды С.Цапка Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева, Владимира Алексеева в долевом порядке в счет компенсации морального вреда в размере 100 млн рублей.

Кроме того, 150 млн рублей было взыскано из стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти С.Цапка. В 2017 году было обращено взыскание на денежные средства, хранящиеся на счетах матери бандита Надежды Цапок в Россельхозбанке. Фактически в пользу потерпевших было списано более 119 млн рублей.

Банда С.Цапка действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. За это время ее участниками были убиты 19 человек. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил С.Цапка и других участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от 19 лет до пожизненного и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года С.Цапок неожиданно умер в медчасти СИЗО N1 Краснодара.

Первоначально потерпевшие по делу требовали взыскать с подсудимых 2 млрд 328,6 млн рублей. Наибольшие суммы исков предъявили Джалиль Аметов и Юрий Мироненко, оценившие в 1 млрд рублей каждый гибель своих детей и родственников в доме Сервера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года.

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