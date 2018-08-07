Во Владивосток зашел самый большой лайнер в истории города

07.08.18 13:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 августа. Interfax-Russia.ru - Круизный лайнер MSC Splendida длиной более 300 метров с почти 4 тыс. пассажиров на борту прибыл во вторник во Владивосток, это самый большой лайнер, который когда-либо заходил в город.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события, корабль пришвартовался у причальной стенки Морского вокзала в центре города.

"Во вторник Владивосток встречает самый большой лайнер в своей истории", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, на борту MSC Splendida около трех тысяч пассажиров из Японии, а также 1 тыс. человек - членов экипажа.

Суперлайнер прибыл во Владивосток из порта Аомори, далее следует к берегам Японии в город Сендай.

Гости MSC Splendida пробудут в городе до вечера вторника.

Круизный лайнер MSC Splendida компании MSC был построен в 2009 году, принадлежит серии судов Fantasia, имеет длину 333 метра и водоизмещение 137 936 тонн. Корабль способен разместить на борту до 3 929 пассажиров в 1 637 каютах. Количество обслуживающего персонала составляет 1 370 человек. На борту лайнера находится пять ресторанов, концертный зал на 1,5 тыс. человек, теннисный корт, четыре бассейна, аквапарк, казино, ночной клуб, спа-салоны и магазины.

В 2017 году Владивосток круизные лайнеры посетили 14 раз, это стало рекордом для города.