В Коми началось формирование нового состава Общественной палаты

07.08.18 13:15

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

7 августа. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Коми опубликовал объявление о начале формирования Общественной палаты республики нового состава.

Как сообщает пресс-служба Госсовета региона во вторник, 10 человек в состав палаты утверждают совет Коми и глава республики из числа кандидатур, предложенных зарегистрированными на территории региона некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями. Затем утвержденные члены палаты выберут еще 10 человек.

Зампредседателя Госсовета Коми Валентина Жиделева подчеркнула, что членами Общественной палаты должны стать лидеры мнения.

"Кандидаты в обязательном порядке должны быть делегированы общественными организациями. Это будет гарантом того, что в палату придут лидеры, конкретными делами заслужившие уважение жителей", - приводит пресс-служба слова вице-спикера.

В.Жиделева добавила, что каждая общественная организация создается для того, чтобы решать проблемы людей. "Поэтому общественники, как никто другой, должны быть заинтересованы в том, чтобы их представители трудились на общее благо в составе Общественной палаты Коми", - сказала она.

Окончательный состав республиканской палаты будет утвержден на заседании сессии регионального парламента в сентябре.