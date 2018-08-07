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07.08.18 13:17
Объем ипотечного кредитования в Тульской области в I полугодии вырос на 73%
Всего за первое полугодие выдано 6 тыс. 633 ипотечных кредита (рост на 60,9%).
Жители региона, как и в прошлом году, берут ипотечные кредиты в российских рублях. Средний срок кредитования составляет 16 лет. Средневзвешенная процентная ставка на начало июля 2018 года составила 9,6% (на аналогичную дату прошлого года этот показатель находился на уровне 11,5%).
На территории Тульской области действует один региональный банк, 7 филиалов банков, 273 внутренних структурных подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы) банков.
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