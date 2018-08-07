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07.08.18 13:21
Экстренное предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии в ожидании гроз с градом и шквалистым ветром
"В ближайшие 1-3 часа, до конца суток и 7, 8, 9 августа местами по КБР ожидаются сильный дождь, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в экстренном предупреждении.
Также отмечается вероятность возникновения ЧС не выше межмуниципального характера.
Возможно подтопление пониженных участков местности, повреждение садов, линий связи и электропередачи, подмыв опор мостов и ЛЭП, газо-, водо-, нефтепроводов.
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