Утверждена "дорожная карта" завершения всех проблемных объектов Urban Group

07.08.18 13:37

© РИА Новости. Антон Денисов

7 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило "дорожную карту" восстановления прав дольщиков обанкротившегося застройщика Urban Group, документ опубликован на сайте Дом.рф.

"Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК "Урбан груп". "Дорожной картой" предусмотрено завершение строительства всех объектов застройщика, включая жилые комплексы "Лайково" и "Лесобережный", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Дом.рф, в августе правительство Московской области и Фонд защиты прав дольщиков подпишут соглашение, по которому подмосковный бюджет направит в фонд 3 млрд рублей на достройку проблемных объектов. Это финансирование будет рассчитано до конца 2018 года. В частности, средства направляются на инженерно-техническое обследование и экспертизу проектно-сметной документации, необходимые для начала строительных работ.

"Все дома и объекты инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, в зависимости от текущей стадии их строительной готовности. Дефицит финансирования строительства жилых домов с "дорожной картой" планируется покрыть за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации и правительства Московской области. Субъектом также будут выделены средства, необходимые для завершения строительства школ, детских садов и других объектов инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.