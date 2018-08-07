Специалисты ищут источник неприятного запаха в Оренбурге

07.08.18 13:57

© РИА Новости. Михаил Киреев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода превышена в нескольких районах Оренбурга, сообщается на портале правительства региона во вторник.

"Жители отмечают сильный запах сероводорода в разных районах города. По распоряжению губернатора Юрия Берга создана межведомственная рабочая группа, которая занимается установлением источника запаха, причин происшествия и ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле правительства региона и Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

В пресс-службе областного правительства агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что за двое суток резко возросло количество звонков от жителей как степных, так и промышленных районов.

"В основном, звонки в экологические службы поступают в ночное время. Организован круглосуточный мониторинг, специалисты будут брать пробы атмосферного воздуха в разных районах города, в том числе вблизи очистных сооружений, железнодорожных путей и других возможных источников загрязнения", - сказал собеседник агентства.

Он затруднился уточнить превышенные показатели, при этом отметил, что "ПДК по сероводороду было превышено в несколько раз".

В свою очередь в экологической службе Оренбургской области агентству сообщили, что в разных районах города было зафиксировано превышение ПДК сероводорода от 3,5 до 10 раз.

По словам собеседника агентства, отбор проб атмосферного воздуха проводился в понедельник и вторник.