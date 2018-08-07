Забайкалье может вновь попасть в зону паводка

07.08.18 14:59

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Жителям районов Забайкальского края нужно быть готовым к эвакуации в случае нового подтопления, о котором предупреждают синоптики.

"Сотрудники МЧС готовы оказать гражданам необходимую помощь в случае ухудшения обстановки", - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Находящимся в зоне возможного подтопления необходимо быть готовым к эвакуации. При объявлении эвакуации спасатели просят жителей сразу покинуть жилье, чтоб не терять время на уговоры. При этом требуется взять с собой ценные вещи и документы, отключить газ и электроэнергию, погасить печи. Домашних животных и птицу можно разместить на чердаке, обеспечив питанием и питьевой водой. В случае необходимости силами администраций муниципальных образований для граждан будут развернуты пункты временного размещения.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие двое суток на реке Ингода у пгт. Атамановка и реке Чита в городе Чита продолжится подъем воды, уровни приблизятся к отметке выхода на пойму. Исходя из прогноза, возможно подтопление низменных участков поймы.

По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реке Шилка у населенных пунктов Усть-Онон и Кокуй, реке Онон у населенных пунктов Чиндант и Оловянная, реке Ингода у села Лесной Городок, реке Чита у сел Бургень и Шишкино вода на пойме сохранится.

Как ранее сообщалось, с 8 июля в результате ливневых дождей, снеготаяния в горах поднялся уровень воды в реках, в результате чего в регионе было подтоплено 65 населенных пунктов, порядка 800 жилых домов, несколько тысяч приусадебных и дачных участков. В Забайкалье в связи с паводком с 9 июля действует режим ЧС.