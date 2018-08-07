Новые квартиры на Ставрополье в текущем году получили 17 ветеранов

07.08.18 15:11

© РИА Новости. Ростислав Кошелев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья в 2018 году направили порядка 20 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства строительства края.

"Ставропольский край для обеспечения жильем ветеранов ВОВ направил 18 млн 614,3 тыс. рублей, что позволит обеспечить жильем 18 человек, относящихся к данной категории", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состоянию на 7 августа обеспечено жильем 17 человек, в том числе пятеро - из категории "участники и инвалиды ВОВ", 11 - категории "вдовы ветеранов ВОВ", один человек из категории "Житель блокадного Ленинграда". Еще один ветеран в настоящее время занимается оформлением договором купли-продажи.

"Существующая краевая очередь из 52 человек сократится, оставшиеся перейдут на следующий год. Стоит отметить, что при получении господдержки приоритет отдается именно участникам и инвалидам ВОВ", - добавил сотрудник пресс-службы.

Он сообщил, что размер субсидии для ветеранов Великой Отечественной войны составляет около 1 млн рублей, для остальных категорий льготников - порядка 500 тыс. рублей.

"Список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на текущий финансовый год в министерство строительства края поступил из министерства труда и социальной защиты населения региона. Именно там формировались данные по гражданам, исходя из даты постановки их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий", - отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в прошлом году в Ставропольском крае были обеспечены жильем 59 ветеранов Великой Отечественной войны и 36 человек из числа участников боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.