Контейнерная линия между Петербургом и Калининградом может быть запущена осенью

07.08.18 15:14

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

7 августа. Interfax-Russia.ru - Морская контейнерная линия "Балтийский экспресс" между Санкт-Петербургом и Калининградом может быть запущена в сентябре-октябре, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АО "Корпорации развития Калининградской области" (инициатор проекта) Владимир Зарудный.

"Несмотря на определенные трудности, проект морской контейнерной линии между Калининградом и Санкт-Петербургом близок к реализации. В настоящее время заинтересованные стороны активно обсуждают вопросы тарифной политики, регламент работы, а также объемы грузов. Есть надежда, что нам удастся подготовить тестовый рейс к сентябрю-октябрю этого года", - заявил В.Зарудный.

По его словам, сегодня проектом активно занимаются такие компании, как порт Бронка, ООО RIX Shipmanagement, "Совфрахт Шиппинг", ПАО "Совфрахт", а также местные грузоотправители - ООО УК "Содружество", ООО "Автотор - Терминал", ООО "Мираторг", ООО "Балтийская табачная фабрика", ООО "Деловые Линии", ООО "ТД "Экополимеры".